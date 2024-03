Di Maria minacciato: «Se torni a Rosario uccidiamo la tua famiglia»

La minaccia ad Angel Di Maria, attaccante del Benfica, su un possibile ritorno in Argentina. Tutti i dettagli

Dopo aver manifestato la volontà di tornare in Argentina per chiudere la carriera al Rosario Central, Angel Di Maria è stato vittima di un atto di intimidazione. Stando a quanto riportato dai media argentini, nella prima mattinata odierna sono stati affissi messaggi minatori all’ingresso del country club “Funes Hills Miraflores”, luogo in cui la famiglia Di Maria è solita recarsi alle porte della città di Rosario.

In uno di questi messaggi, recapitati direttamente al padre dell’ex Juve, c’era scritto: «Dì a tuo figlio di non tornare a Rosario perché altrimenti uccideremo un membro della famiglia».