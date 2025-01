Di Napoli a Juventusnews24: «A Motta serve tempo per portare la squadra nei posti che le competono»

Le parole di Arturo Di Napoli in una intervista esclusiva a Juventusnews24.com: «La squadra non è continua, ma spesso ha avuto sfortuna»

Arturo Di Napoli ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com: di seguito un estratto delle sue parole sui bianconeri.

Come mai il nuovo corso targato Motta fatica a decollare?

«Io credo che la Juventus abbia sempre avuto una mentalità non dico vecchio stampo però la Juventus aveva una propria identità, si basava più sull’essere pragmatica che sul bel gioco. La Juventus è stata grande non fornendo un gioco bello da vedere, negli ultimi anni ci hanno provato con Pirlo, Sarri e con Motta adesso a dare un’impostazione diversa, ci vuole del tempo perché poi dopo quando sei alla Juventus sei costretto a vincere sempre quindi sia la stampa sia i tifosi non capiscono il procedimento di crescita e di un nuovo corso.

Ci vuole del tempo e la Juve negli ultimi anni, insomma, ha sempre alternato prestazioni buone e meno buone, tutti noi dalla Juventus, che possa essere bello o brutto, piacevole o non piacevole tutti noi siamo abituati a vedere la Juve lottare per ogni obiettivo e in primis per lo scudetto. Vederla così è una sorpresa un po’ per tutti».

Come valuta fin qui la stagione della Juventus e quali sono secondo lei le cose che non hanno funzionato e quali quelle che invece rappresentano una marcia in più per la squadra?

«È stata discontinua negli uomini e nel gioco, non ha portato a casa i punti quando era in vantaggio. Una grande squadra quando è in vantaggio – e io lo ricordo bene – quando andavamo a giocare contro la Juventus, l’Inter cercavamo di contenerli e se eravamo sullo 0-0 in noi cresceva l’autostima e magari la grande squadra faceva fatica ma quando poi la grande squadra ti fa gol, rifarglielo non è semplice.

Alla Juve invece capita spesso che venga raggiunta quindi ha, non so se cali di concentrazione, a volte bisogna anche dire che è stata sfortunata perché avrebbe meritato di più di quello che ha ottenuto sul campo. Però dalla Juventus ci si aspetta un po’ di più anche per il mercato che ha fatto, ha speso e non è stata a guardare quindi questo ci fa capire che qualcosa si è sbagliato ma questo lo dice la classifica, non lo dico io».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA AD ARTURO DI NAPOLI SU JUVENTUSNEWS24.COM