Diao Como, primo squillo contro i rossoneri: scherza Theo, segna e fa ammonire mezzo Milan. Le pagelle

Le pagelle di Assane Diao al suo debutto da titolare in Como Milan: si presenta ai nuovi tifosi con una ottima prestazione e un gran gol

Prima da titolare per Assane Diao al Sinigaglia. Contro il Milan l’ex Betis mette in mostra il motivo per cui gli 11 milioni spesi dai lariani sono tutti meritati: al terzo tentativo scherza Theo Hernandez e sorprende Maignan con un gol sul primo palo. Lui che in Spagna aveva segnato al Barcellona, bissa il gol ad una big di fronte ai suoi nuovi tifosi. Non basta per vincere, ma la sensazione è che con lui sarà un altro Como. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Prima presenza da titolare con personalità e gol. Complice la marcatura blanda di Theo, al terzo tentativo trova lo spiraglio giusto».

CORRIERE DELLO SPORT 6.5 – «Non una partita piena di guizzi, ma c’è il gol che poteva valere tanto. È il talento arrivato a gennaio: fa ben sperare».

TUTTOSPORT 6.5 – «La matricola della serata segna un gol pazzesco dopo aver fatto ammonire (e impazzire, visto che non riuscivano a fermarlo) mezzo Milan: impatto devastante».

CORRIERE DELLA SERA 7 – «Pagato 11 milioni al Betis, li vale tutti: vero che Maignan ci mette del suo, ma il sinistro è diabolico Fisico e stoffa: da tenere d’occhio».