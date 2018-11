Il Milan ha bisogno di un nuovo regista di centrocampo dopo l’infortunio di Biglia. Nel mirino dei rossoneri c’è Diawara del Napoli

L’infortunio di Lucas Biglia, che dovrà rimanere lontano dai campi di gioco per 4 mesi, impone al Milan un ritorno sul mercato. Il club rossonero, dopo l’acquisto di Lucas Paquetà, proverà ad ingaggiare un nuovo centrocampista centrale. Attenzione alle prossime mosse del direttore sportivo Leonardo che potrebbe anche decidere di rinviare il trasferimento di Paquetà a giugno per il discorso relativo agli extracomunitari: i rossoneri hanno urgente bisogno di un centrocampista e se dovesse arrivare un mediano extracomunitario, potrebbero rinviare l’arrivo di Paquetà. Il Milan si guarda attorno e pensa ad Amadou Diawara.

Il centrocampista classe 1997 del Napoli ha collezionato 6 presenze in questa Serie A ma non ha mai giocato in Champions. Il giovane centrocampista potrebbe lasciare il Napoli di Ancelotti per trovare maggiore continuità. Secondo Tuttosport, il club rossonero pensa al calciatore ex Bologna per rinforzare la mediana: Diawara ha fisico ma anche tecnica e potrebbe rimpiazzare degnamente l’infortunato Biglia. Se il calciatore non dovesse trovare spazio potrebbe andare via in prestito per 6 mesi. Il Milan segue la vicenda con attenzione. Seguiti anche Paredes, Ramsey e il 2000 Tonali.