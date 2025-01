Dimarco, ecco il recap del suo 2024: «La partita più divertente è stata questa, gol più bello? Con la Francia, senza dubbio»

Federico Dimarco racconta alcuni dei migliori momenti del suo 2024: l’assist, il gol e la partita preferita dell’esterno dell’Inter

Intervenuto sui canali social della Lega Serie A direttamente da Riyadh, dove domani andrà in scena la prima delle due semifinali di Supercoppa Italiana, ovvero quella tra Inter e Atalanta, Federico Dimarco ha fatto il proprio recap sui suoi momenti più belli del 2024 vissuti sia con la maglia nerazzurra che con quella della Nazionale.

L’ASSIST PIÙ BELLO FATTO DA ME? – «Non mi ricordo neanche (ride, ndr), non me li ricordo nemmeno tutti. Non lo so, forse quello in Nazionale a Cambiaso contro il Belgio».

E INVECE IL GOL PIÙ BELLO? – «Senza dubbio quello con la Francia».

LA PARTITA PIÙ DIVERTENTE? – «Forse è stata quella… Inter-Lazio (lo scorso 19 maggio, ndr), quando c’è stata la festa e abbiamo alzato la coppa. O anche Inter-Torino, dopo che abbiamo fatto i festeggiamenti».