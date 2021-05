Dimarco tra Inter e Verona: deciso il futuro dell’esterno

Federico Dimarco è vicino al ritorno all’Inter: il Verona non riscatterà il giocatore, che farà ritorno alla base

Federico Dimarco è sempre più vicino ad un ritorno in nerazzurro. Come riporta Gianluca Di Marzio, il Verona non spenderà i 6 milioni di euro richiesti dai nerazzurri per riscattare il giocatore, che farà quindi ritorno all’Inter.

I nerrazzurri, quindi, potranno avere a disposizione in vista del prossimo anno dei due terzini più prolifici dell’attuale campionato: Hakimi a destra, Dimarco a sinistra.