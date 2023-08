Dimissioni Mancini, parla la madre: «Non ne sapevo niente»

Le dimissioni di Mancini dalla nazionale sono la notizia del giorno. A questo riguardo ha commentato anche la madre dell’ex CT, raggiunta da Tv Marche. Di seguito le sue parole.

«Non sapevo niente. È una cosa che è maturata lì, all’interno credo della federazione, non saprei. Se ha preso questa decisione ci sarà una ragione e la spiegherà lui. Questo momento lo vivo benissimo. Ne ho vissuti talmente tanti di questi momenti che non mi fa paura più niente. Roberto non è l’ultimo arrivato. È stata una bella esperienza, anche perchè hanno vinto l’Europeo ed erano tanti anni che non si vinceva».