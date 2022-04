Dinamo Kiev, Surkis conferma il tour per l’Europa: «Un altro passo per l’Ucraina»

Dinamo Kiev, il presidente Igor Surkis ha parlato dei prossimi impegni della squadra ucraina. Le dichiarazioni sul tour in Europa

Dinamo Kiev pronta al suo tour di beneficenza in giro per l’Europa. Lo conferma il presidente del clu bucraino Igor Surkis.

LE PAROLE – «Questo è un altro passo per aiutare il nostro paese, i nostri calciatori possono portare il massimo beneficio all’Ucraina giocando a calcio visto che la Dinamo ha una buona reputazione in Europa e può suscitare l’interesse dei tifosi. Abbiamo organizzato in modo specifico quante più partite possibili in un breve lasso di tempo, dal 12 al 28 aprile la Dinamo giocherà in Polonia, Turchia, Romania, Germania e Croazia, ma stiamo lavorando per ampliare il programma e trovare altri club da sfidare anche se non è facile in questo momento».