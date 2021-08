Diritti tv campionato Primavera: triennio 2021-2024 a Sportitalia

La Lega Serie A ha annunciato che i diritti tv del campionato Primavera, per il triennio 2021-2024, sono stati assegnati a Sportitalia

La Lega Serie A ha annunciato che i diritti televisivi del campionato Primavera, per il triennio 2021-2024, sono stati assegnati a Sportitalia. L’emittente televisiva, come è accaduto anche negli ultimi anni, continuerà così a trasmettere in chiaro i match delle stagioni 2021/22, 2022/23 e 2023/24.