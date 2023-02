Diritti TV Champions League 2024/27: conferme per Sky e Amazon. I dettagli

Diritti TV Champions League 2024/27: arrivano conferme per Sky Sport e Amazon Prime: tutti i dettagli

I diritti TV per la Champions League dal 2024 al 2027 andranno a Sky e Amazon Prime Video (in esclusiva una gara del mercoledì dai playoff alle semifinali), confermando così le indiscrezioni delle ultime ore.

La grande differenza con la stagione attuale risiede nel fatto che Sky potrà trasmettere in esclusiva anche tutte le partite del proprio pacchetto in streaming, venendo quindi a mancare la concorrenza in mobilità di Infinity. Per Mediaset e la Rai l’unica soluzione sarebbe quella di ottenere una sublicenza di una sfida del martedì da mandare in onda in co-esclusiva con Sky, che potrebbe però decidere di trasmetterla su TV8.