Djuricic: «La Samp è un grande club»

Filip Djuricic, centrocampista della Sampdoria, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: le dichiarazioni del serbo

A La Gazzetta dello Sport ha parlato Filip Djuricic, centrocampista della Sampdoria, 2 gol in stagione, tra i quali quello fondamentale dell’ultima gara, che ha permesso al connazionale Dejan Stankovic di esordire muovendo la classifica.

LA CRISI – «Tanti fattori insieme hanno inciso, ma noi non abbiamo reagito nel modo giusto alle difficoltà. Il calendario iniziale era brutto, ma non si doveva perdere contro Salernitana, Verona, Spezia e Monza».

COSA SA DELLA SAMP DI BOSKOV – «Tutto. Era una leggenda, in Serbia abbiamo seguito sempre questa squadra, che dopo Vujadin ha avuto Mihajlovic, Zivkokic, Sakic e potrei andare avanti ancora… Io vedo la Samp come un grande club, e pazienza se negli ultimi 20 anni non è più stata su quei livelli».