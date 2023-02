Do you remember? Milan Torino, Giroud ancora tu

Citando Lucio Battisti, visto che Milan–Torino si è giocata mentre milioni di italiani si guardavano le cover di Sanremo, il Toro si è ritrovato un’altra volta la tassa Giroud. Rispetto all’anno scorso, ha giusto differito il pagamento, posticipandolo di un tempo: il francese che ieri è andato in gol al diciassettesimo minuto, nel 2021-22 lo aveva fatto dopo 14 giri delle lancette dei minuti. Quasi a ricordare, simbolicamente, il ritardo del Milan in classifica rispetto alla cavalcata tricolore: lo scorso campionato la sfida con i granata si era giocata alla decima giornata e il Diavolo era appaiato in testa insieme al Napoli, mentre oggi è appostato a una distanza oggettivamente incolmabile.

Quella vittoria fu molto importante anche perché segnalò una maturità che poi sarebbe servita moltissimo nel proseguimento del torneo: il Milan dimostrò di saper gestire una gara difensiva e fu decisivo per presentarsi all’appuntamento successivo in casa Mourinho, dove i rossoneri andarono a sbancare l’Olimpico vincendo 2-1. Non mancherà a Pioli il test immediato per capire quanto il successo su Juric abbia guarito la squadra da una crisi forte, che ha incupito molto l’ultimo periodo: martedì Milan-Tottenham sarà la prova della verità, anche se non è assolutamente detto che ne uscirà fuori un verdetto dai contorni definiti precisamente.

Il Toro di ieri è apparso spuntato, esattamente come quello di un anno fa: all’epoca Linetty servì un pallone per Belotti che il futuro romanista colpì troppo debolmente per impensierire il portiere milanista. Peraltro non fu un match dalle grandi occasioni: a governarlo fu piuttosto una rigorosa attenzione tattica e difese molto aggressive e concentrate. Quanto a Leao, apparso ieri poco meno che sufficiente, fu divertente vederlo tentare da lontano un tiro impossibile, con palla alta e risata annessa, un atteggiamento disinibito che oggi non ha più.

Ultima annotazione: anche 10 anni fa Milan-Torino finì 1-0 con gol nella ripresa. E la firma fu di Mario Balotelli