Donald Trump, Infantino presente all’insediamento a Washington: «Un onore partecipare, grazie per il suo sostegno ai mondiali» – FOTO

Tra le persone presenti all’insediamento di Donald Trump come 47° presidente degli Stati Uniti c’era anche Gianni Infantino, presidente della FIFA.

Il numero uno del calcio mondiale sui social ha espresso la propria soddisfazione per l’elezione del tychoon alla Casa Bianca: i prossimi due grandi eventi della FIFA, il Mondiale per Club – in cui giocheranno anche Inter e Juve – in estate e la Coppa del Mondo del 2026 si terranno entrambi negli USA. Di seguito le sue parole.

«Sono stato onorato di partecipare alla cerimonia di inaugurazione del 47° Presidente degli 🇺🇸 Stati Uniti, Donald J. Trump, a Washington DC. Trump ed io condividiamo una grande amicizia, e il suo costante sostegno alla FIFA, oltre al nostro “beautiful game”, sono abbastanza sicuro sul fatto che le due competizioni FIFA che si disputeranno negli Stati Uniti nelle prossime due estati saranno festeggiamenti speciali. Attendo con impazienza che gli USA, sotto la guida del Presidente Trump, accolgano e uniscano il mondo, proprio come il Calcio unisce il mondo».