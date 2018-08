PSG su Donnarumma: il Milan rifiuta e strizza l’occhio a Di Maria

Nuova incursione del PSG su Donnarumma: no del Milan, che valuta però eventuali contropartite. Nel mirino di Leonardo adesso potrebbe finire anche Di Maria…

Gli ultimi giorni di mercato potrebbero riservare enormi sorprese in casa Milan: i rossoneri – come noto – sarebbero alla caccia di un centrocampista e, probabilmente, anche di un’altra pedina di livello. Difficile fare nomi al momento, ma secondo quanto riferito nelle ultime ore da più parti, da Parigi sarebbe arrivata un nuova offerta per Gigio Donnarumma. Il Paris Saint-Germain, già l’anno scorso interessato al giovane estremo difensore milanista, avrebbe messo sul piatto circa 40 milioni di euro per il suo cartellino. Per adesso secco il rifiuto da parte del direttore sportivo rossonero – ed ex PSG – Leonardo, che di Donnarumma farebbe una valutazione molto più ampia. Restano i dubbi da una parte sul reparto difensivo milanista, affollato da due portieri di peso (Pepe Reina e – appunto – Donnarumma) e che potrebbe essere alleggerito con una cessione. Dall’altra quelli relativi al PSG, che ha messo sotto contratto Gigi Buffon oltre un mese fa, senza però risultare ancora del tutto convinto dalla scelta dell’esperto portiere ex Juventus.

C’è poi un altro fattore da valutare: il Milan potrebbe chiedere in cambio di Donnarumma, qualora volesse davvero cederlo, una contropartita. Tutti gli occhi sono puntati su Angel Di Maria: l’esterno del PSG è da mesi ormai al centro delle cronache di mercato e – soprattutto – è uno dei pupilli di Leonardo, che lo aveva portato a Parigi dal Manchester United tre anni fa circa. Le voci di un possibile interessamento del Milan a Di Maria non si discosterebbero troppo da quelle che vedrebbero i rossoneri interessati pure al tedesco Julian Draxler, trequartista sempre in forza dal PSG, che ha caratteristiche tecniche non troppo diverse da quelle dell’argentino. Di Maria però è in scadenza di contratto al termine di questa stagione, dal punto di vista economico dunque il discorso cambia radicalmente per Leonardo e i suoi, che potrebbero usare Donnarumma come esca tanto per il Fideo, quanto per Adrien Rabiot, altro giocatore dei parigini in orbita milanista. L’asse Milano-Parigi è intasatissimo.