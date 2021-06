Donnarumma: «Gol annullato? In campo non mi sono accorto di nulla»

Gianluigi Donnarumma ha messo la sua firma contro l’Austria con una super parata: ecco le dichiarazioni del portiere azzurro

Gianluigi Donnarumma ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo Italia-Austria.

AUSTRIA – «Sapevamo che non sarebbe stato facile, siamo stati bravi a non mollare e, pur soffrendo un po’, abbiamo trovato i due gol ai supplementari».

GOL ANNULLATO – «Lì per lì non mi sono accorto di niente in campo, ma quando ho visto l’arbitro fischiare il fuorigioco è stata una vera gioia. Siamo tutti molto felici».