Donnarumma saluta Mihajlovic: «Ti ringrazierò per aver sempre creduto in me»

Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG, ha commentato la morte di Sinisa Mihajlovic. Ecco le parole dell’estremo difensore

PAROLE – Sei sempre stato un guerriero e so quanto hai lottato. Ti ringrazierò per aver sempre creduto in me e per tutto quello che mi hai detto dal primo giorno che ci siamo conosciuti. Resterai per sempre nel mio cuore, ciao mister.