Dorgu Lecce, trattativa avviata con il Manchester United per gennaio. Spunta fuori il prezzo per l’esterno

Dorgu Lecce, trattativa ben avviata con il Manchester United: i giallorossi stilano il prezzo per quanto concerne l’esterno dei giallorossi

Novità importanti sulla trattativa Dorgu Lecce. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, ci sarebbe il Manchester United ad avviare la trattativa con i pugliesi. Ecco le ultime.

LA SITUAZIONE – Il Manchester United è pronto ad aprire trattative formali con il Lecce per Patrick Dorgu, finora non è stata inviata alcuna offerta. Come rivelato in esclusiva due settimane fa, è in cima alla lista poiché Kerkez e Nuno Mendes sono ancora troppo costosi. Dorgu, 100% desideroso di trasferirsi… Il Lecce vuole circa 40 milioni di euro.