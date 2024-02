Dortmund, idea Nagelsmann per la panchina: le ultime

Il Dortmund potrebbe cambiare guida tecnica nella prossima stagione: i risultati di Terzic non stanno andando e la società pensa a Nagelsmann

Secondo quanto riportato ieri da Footmercato.net, uno dei profili che sarebbe accostato al Borussia con insistenza sarebbe quello dell’attuale Ct della Germania. Il suo contratto scadrà alla fine dell’Europeo e non disdegnerebbe un ritorno come allenatore di club in Bundesliga.