Douglas Luiz, vittoria amara per il brasiliano: svaligiata la sua villa a Torino: ecco il bottino

Vittoria amara per Douglas Luiz dopo Juve-Lazio: la casa del centrocampista della Juve e della compagna Lehmann svaligiata

Come spiega la Gazzetta dello Sport, è stata una lunga notte per Douglas Luiz, vittima di un furto nella sua villa in collina che condivide con la compagna Alisha Lehmann. La scoperta dopo Juve–Lazio, quando il brasiliano aveva fatto ritorno nella propria abitazione dopo aver cenato fuori.

Rubati 11 orologi dal valore di circa 500 mila euro e alcune collane in brillanti della compagna in casa del centrocampista bianconero, anche lei fuori casa perchè in ritiro per preparare la sfida di oggi contro l’Inter. L’allarme, secondo la ricostruzione, è scattato attorno all’una e mezza di notte e sul posto sono intervenute le volanti della Polizia e anche la Scientifica per fare i rilevamenti su alcune tracce.