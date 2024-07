Dovbyk Roma, ecco la prima offerta dei giallorossi al Girona: i dettagli

La Roma ha presentato al Girona la prima offerta per Dovbyk: accordo già raggiunto col calciatore, in settimana la risposta degli spagnoli

La Roma, come riportato da Fabrizio Romano, ha presentato al Girona la prima offerta per Artem Dovbyk, attaccante finito in cima ai pensieri dei giallorossi per la prossima stagione.

L’offerta è di 35 milioni bonus compresi: la settimana prossima ci sarà la risposta degli spagnoli, mentre il calciatore ucraino ha già raggiunto un’intesa con i giallorossi per un contratto quinquennale.