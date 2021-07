Ds Genoa: «Sirigu? Per noi sarebbe un grande colpo»

Sirigu, seguito anche dalla Juventus, interessa anche al Genoa. Ecco le parole del ds rossoblù sul portiere Campione d’Europa

Salvatore Sirigu potrebbe essere il successore di Gianluigi Buffon come secondo portiere alla Juve. I bianconeri ci pensano seriamente, ma il ds del Genoa Francesco Marroccu ha confermato l’interesse dei rossoblù per il portiere, all’esterno di un albergo di Milano. Le sue parole taccolte da TMW.

«Per la porta stiamo lavorando ma ancora non ci sono novità. Ci sono vari profili che siamo seguendo ma non abbiamo preso nessuna decisione. Vanheusden? Siamo in dirittura d’arrivo. Sirugu? Sarebbe un gran nome per noi».