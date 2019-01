L’attaccante del Napoli Arkadiusz Milik sta vincendo il confronto con Immobile. Due pali e un gol straordinario per lui

Nel confronto offensivo tra Immobile e Milik per il momento sta dominando l’attaccante polacco, la cui gioia del gol è stata negata per due volte dal legno e da un insuperabile Strakosha. Prima del minuto 36, in cui il bomber del Napoli ha letteralmente spaccato la porta con una punizione incredibile

Immobile appare meno presente in questo primo tempo, ma uno come lui ha spesso abituato ad improvvise e letali fiammate. Il match è bellissimo e la sfida tra i due attaccanti durerà fino al 90′. Intanto, però ecco i video del primo palo colpito da Arkadiusz Milik e la parabola perfetta disegnata su punizione.