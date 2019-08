Dybala e Alex Sandro al J Medical. I tifosi: «Resta con noi» – VIDEO

Dybala e Alex Sandro al J Medical per la visite mediche. I circa 150 tifosi manifestano affetto per l’argentino: «Resta con noi»

(Dal nostro inviato) – In attesa di capire quale sarà il suo destino, Paulo Dybala si è recato questa mattina al J Medical per la visite mediche di rito. Con lui il compagno di squadra Alex Sandro. Entrambi sono reduci dall’esperienza in Coppa America.

Circa 150 i tifosi presenti alla clinica piemontese. Molti i cori da parte dei supporter per il talento argentino: «Resta con noi, non andartene».