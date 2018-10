A Old Trafford solo gol d’autore: Dybala nell’olimpo della Juve

Paulo Dybala nell’olimpo bianconero. Solo grandi firme a Old Trafford per la Juventus. Ora c’è anche la Joya

Juventus grandi firme a Old Trafford. I bianconeri hanno trovato il loro secondo successo in casa del Manchester United. L’ultima volta finì 0-1 con gol del numero 10, Alex Del Piero. Martedì scorso è finita 0-1 con gol del numero 10, Paulo Dybala. Corsi e ricorsi. Paulo sa di aver realizzato un gol importante: «E’ stata una bellissima serata. Indimenticabile segnare in uno stadio così, è stato tutto bello perché da ragazzo osservi quegli stadi e sogni di giocarci». Paulo ha fatto il suo ingresso nell’olimpo perché in casa dello United la Juve ha esportato solo ‘gol grandi firme’.

Il primo arrivare nel 1984. Per gli almanacchi è autorete di Hogg ma oggi il gol sarebbe stato assegnato a Paolo Rossi. Per il secondo bisogna attendere 12 anni: la firma è illustre, il gol è di Alex Del Piero. Il 10 si ripete nel 1997 con il terzo, il quarto è di un ’10 mascherato’ ovvero di Zinedine Zidane, sempre nel 1997. Il quinto (1999) di Antonio Conte; il sesto (2003) di Pavel Nedved. Ricapitolando, prima di Dybala (il settimo a segnare nel Teatro dei Sogni con la maglia della Juve), a Old Trafford hanno segnato tre Palloni d’oro, il campione più rappresentativo della storia bianconera, l’ultimo a vincere la Champions con la Juve, e l’allenatore che ha contribuito alla ricostruzione bianconera dopo calciopoli (vittoria della Champions, da giocatore, anche per lui).