Dybala, la strana passione della moglie Oriana

Poco consueta la passione di Oriana Sabatini, moglie del calciatore della Roma ed ex Juventus Paulo Dybala

Tra una passeggiata per Roma e una visita al Colosseo, per Oriana Sabatini e Paulo Dybala ci sono anche momenti passati al cimitero. Questo per via della tanatoprassi della moglie del calciatore della Roma.

Si chiama tanatoprassi e non è altro che la conservazione e allestimento delle salme per i funerali. Ecco alcune dichiarazioni di Oriana in un recente podcast, spegnando di come ha coinvolto anche Dybala

PASSIONE – «Sin da piccola la morte ha attirato le mie attenzioni. Ero sempre molto curiosa e così è nata questa passione. Poi ho visto sui social che esisteva una carriera su questo argomento e così, pensando di cosa voler fare della mia vita, è nata la passione dello studio per la tanatoprassi»

DYBALA – «Una sera mentre eravamo a cena mi ha chiamato un mio amico che ha una agenzia di pompe funebri: c’era un cadavere appena arrivato da vedere. Così ho salutato tutti e subito, finita la cena, ho chiesto chi volesse accompagnarmi. Alla fine è venuto Paulo. “Non ti preoccupare” mi ha detto, “resto lì all’impresa di pompe funebri e faccio un giro»