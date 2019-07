Prosegue la trattativa tra la Juve e lo United per il trasferimento di Paulo Dybala a Manchester: l’argentino è in volo per Torino. Le ultime

Come riportato da Gianluca Di Marzio, proseguono i dialoghi tra l’agente di Paulo Dybala e il Manchester United.

Le due parti stanno cercando l’intesa per il passaggio dell’argentino in Premier League. Il suo rappresentante è ancora in Inghilterra, mentre la l’attaccante della Juve è da poco partito per Torino dove domani ricomincerà ad allenarsi.