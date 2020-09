Dzeko alla Juve, tutto fatto: il bosniaco in campo contro la Sampdoria?

Edin Dzeko è ormai vicinissimo al suo passaggio alla Juventus: il centravanti bosniaco potrebbe scendere in campo con la Sampdoria

La Juventus ha piazzato il colpo Dzeko in parallelo con Arek Milik alla Roma. L’immediatezza dell’affare passa per le ginocchia di Milik, come riportato da Gazzetta: la Roma vuole sottoporlo a degli esami ad Innsbruck, conoscendo la storia al Napoli del polacco.

Una volta archiviata questa pratica, Dzeko potrà volare a Torino. Paratici vorrebbe già regalarlo a Pirlo per la gara contro la Sampdoria, ma tutte le tessere devono andare al loro posto nel mosaico per far sì che questo avvenga. i termini per il suo passaggio alla Juve sono chiari da tempo: 15 milioni per il cartellino e un biennale (con opzione per il terzo) da 7,5 milioni netti a stagione.