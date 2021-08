Dzeko Inter: svelate le cifre del trasferimento dell’attaccante

Dzeko si appresta a diventare un nuovo giocatore dell’Inter: ecco svelate le cifre del trasferimento dalla Roma

Edin Dzeko ha terminato le visite al Coni. All’uscita, l’attaccante bosniaco stringeva una sciarpa nerazzurra. Dzeko si sta per dirigere verso Appiano Gentile, dove è atteso dalla dirigenza dell’Inter e da Simone Inzaghi per firmare il contratto biennale con i nerazzurri. Già nel pomeriggio, dopo aver visitato i campi e la struttura, svolgerà un allenamento personalizzato.

Come riporta SkySport l’Inter ha chiuso per l’arrivo di Dzeko senza pagare un indennizzo alla Roma, ma garantendo ai giallorossi un bonus di quasi due milioni (fra 1.8 e 1.9) di euro in caso di qualificazione in Champions della squadra di Inzaghi.