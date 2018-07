El Shaarawy sicuro: «Non mi muovo, voglio arrivare in doppia cifra»

L’esterno della Roma, Stephan El Shaarawy non ci pensa nemmeno a lasciare la Capitale: «Qui sto bene»

Quest’anno le corsie esterne della Roma saranno affollatissime. Kluivert jr, Under, Pastore, Schick, un altro giocatore al posto di Malcom ed El Shaarawy. Tanta concorrenza che non spaventa l’italo-egiziano, il quale è pronto a giocarsi le sue carte: «La mia volontà è di restare alla Roma. Il mio futuro è qui, in questa squadra, perché è il posto dove mi sento felice. La società sa come la penso, l’allenatore sa come la penso, il discorso per me è chiuso: non penso proprio di muovermi. A prescindere da questo fa piacere quando alcune squadre ti cercano, ma altre volte non c’è proprio niente».

El Shaarawy parla anche dei suoi obiettivi prefissati per la prossima stagione: «Ci sono delle potenzialità ancora inesplorate dentro di me. Quest’anno sono carico e motivato per fare bene. Punto ad arrivare in doppia cifra». Ma sa bene che sarà ancora più difficile della scorsa stagione: «Concorrenza dopo l’arrivo di Kluivert? E’ un elemento che costituisce parte integrante del nostro lavoro. In una grande squadra c’è sempre concorrenza, ne ho avute tante di situazioni così, tutti cerchiamo di meritarci la Roma».