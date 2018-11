Il baby Elizalde fa litigare Juve e Inter. Sebastiani: «Bianconeri in pole»

Nuovo duello di calciomercato tra Juventus e Inter. Bianconeri e nerazzurri sulle tracce del baby Elizalde

Ancora loro, ancora Juventus e Inter. I due club sono pronti a ‘scendere in campo’ per una lunga sfida. Tra una settimana le due squadre scenderanno realmente in campo per dar vita al derby d’Italia, prima però si sfideranno sul mercato. Dopo Chiesa, è pronto un nuovo e acceso duello di mercato tra Juve e Inter. I bianconeri e i nerazzurri hanno messo gli occhi su EdgarElizalde, jolly difensivo classe 2000, di proprietà del Pescara.

Il presidente degli abruzzesi Sebastiani ha parlato a calciomercato.com confermando l’interesse dei due club per il suo giocatore: «Il ragazzo aveva espresso la volontà di provare il campionato di serie B, di rimanere un’altra stagione a Pescara. La Juventus voleva e vuole il ragazzo, ma attenzione perché l’Inter si è affacciata prepotentemente. C’è una parola data alla Juve, però stiamo parlando anche con il club nerazzurro. Ce lo hanno chiesto e hanno parlato anche con i suoi agenti. Per noi i rapporti e la correttezza sono al primo posto, se la Juventus vorrà portarla avanti a gennaio avrà una sorta di precedenza. Però noi anche con Inter e Roma vantiamo un canale privilegiato, un rapporto splendido che si è consolidato negli anni. Vogliamo fare tutto in modo da non far rimanere male nessuno».