Elmas: «Sempre difficile giocare contro la Juve. Quei DUE GIOCATORI hanno caratteristiche importanti» - Calcio News 24

Elmas, centrocampista del Lipsia, lancia la sfida alla Juve in vista del match di Champions League di domani: le sue parole

Ai canali ufficiali del Lipsia, il centrocampista Eljif Elmas ha parlato così della prossima sfida contro la Juve.

SFIDA ALLA JUVE – «È sempre difficile giocare contro squadre italiane, soprattutto quando giochi contro la Juventus, uno dei club più grandi d’Italia. Ho giocato molte partite contro di loro, quindi so quanto possano essere pericolosi. Difendono molto bene, come potete vedere dalle statistiche attuali. Ma sono anche molto flessibili e pericolosi in attacco, semplicemente una buona squadra a tutto tondo. Non vedo l’ora che arrivi la partita, sarà sicuramente emozionante, soprattutto qui a Lipsia davanti ai nostri tifosi».

THIAGO MOTTA – «Sicuramente Thiago Motta ha fatto un ottimo lavoro con il Bologna, portandolo in Champions League. Immagino che le aspettative per lui siano alte: sotto il precedente allenatore la Juventus giocava più difensivamente. Ma è anche vero che la Juve non ha ancora preso gol dopo cinque partite, quindi dovremo lavorare molto per trovare i nostri spazi offensivi».

VLAHOVIC E SESKO – «Hanno sicuramente alcune caratteristiche in comune, ma sono giocatori diversi. Penso che Benjamin Sesko sia un po’ più abile tecnicamente e Dusan Vlahovic apporta molta fisicità al suo gioco. Entrambi sono grandi attaccanti e non credo che a nessuna difesa piaccia giocare contro di loro (ride). Benjamin Sesko è più giovane, quindi sono entusiasta di vedere come si svolgerà il suo sviluppo in futuro».

COPPA ITALIA 2020 – «All’epoca ero in Italia solo da sei mesi e stavo ancora cercando il mio posto in rosa. Quattro anni dopo vinsi lo scudetto con il Napoli e non lo dimenticherò mai. Sicuramente sono diventato più completo come giocatore, ma posso ancora migliorare. Spero che l’RB Lipsia e questa esperienza mi aiutino in questo».