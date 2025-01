Elmas Torino, iniziate le visite mediche: l’arrivo del giocatore – VIDEO

Elmas Torino, il nuovo colpo di calciomercato granata ha iniziato le visite mediche, ecco il video dallo Stadio e cos’è successo oggi

Elmas è (quasi) ufficialmente un nuovo giocatore del Torino. Il primo colpo della sessione di calciomercato di gennaio arriva dal Red Bull Lipsia ed ha un nome ed un cognome ben precisi: Eljif Elmas. Trequartista dotato di grandi doti palla al piede e con uno spiccato senso del gol, il Nazionale macedone andrà a rafforzare la rosa di Paolo Vanoli.

Il classe ’99 – 25 candeline spente lo scorso settembre per lui – si trasferisce in Piemonte tramite la formula di prestito con diritto di riscatto. La cifre esatte saranno chiarite solamente nelle prossime ore, ma è tuttavia ipotizzabile che possano aggirarsi intorno ai 17-18 milioni di euro. Atterrato a Milano poco dopo le 13 il funambolo ex Napoli ha fatto tappa subito allo Stadio Olimpico Grande Torino (la sua futura casa) dove sta svolgendo in questo esatto istante le viste mediche di rito. Al termine delle stesse seguirà dunque la canonica firma sul contratto. A quel punto si che Elmas sugellerà a tutti gli effetti il suo matrimonio col Torino ed il ritorno in Serie A.