Emergenza Coronavirus, De Gea dona 300.000 euro alla Comunidad de Madrid

Bel gesto di David De Gea che per fronteggiare l’emergenza Coronavirus ha deciso di donare 300mila euro alla Comunidad di Madrid

David De Gea ha deciso di donare 300mila euro alla Comunidad di Madrid per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Il portiere nato a Madrid e attualmente al Manchester United, ha fatto questa donazione per l’acquisto di equipaggiamenti medici utili a combattere l’emergenza Coronavirus in Spagna.

Ad annunciarlo, su Twitter, è stato direttamente il presidente della Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso.