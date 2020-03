Emergenza Coronavirus: Premier pronta ad annullare la stagione

La Premier League sarebbe pronta alla mossa decisiva per il proseguio della stagione. Ecco l’accordo trovato dai club inglesi

L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio in particolar modo l’Europa, e a risentire del momento difficile è anche il calcio. Nell’attesa di uscire dall’emergenza, le varie leghe europee cercano di trovare delle soluzioni per i campionati.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la maggioranza dei club di Premier League sarebbe pronta ad annullare la stagione. Un passo importante e decisivo da parte dei club inglesi.