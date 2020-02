Inter Sampdoria rinviata in data da destinarsi a causa dell’emergenza Coronavirus in Lombardia: i blucerchiati hanno fatto ritorno in Liguria

La Sampdoria ha saputo ieri in tarda serata che non sarebbe scesa in campo a San Siro per affrontare l’Inter. Dopo il rinvio del match a causa dell’emergenza Coronavirus, il club di Ranieri è rientrato in Liguria.

Secondo quanto si apprende dall’Ansa, la formazione blucerchiata ha fatto ritorno a Bogliasco intorno alle 12:30.