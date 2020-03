I tifosi dell’Atalanta hanno devoluto il rimborso dei biglietti per la partita contro il Valencia all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo

I tifosi dell’Atalanta hanno deciso di devolvere in beneficenza il rimborso del biglietto per la partita contro il Valencia, valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League e in programma a porte chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus.

Il totale di 60mila euro verrà donato all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, uno di quelli in prima linea nella cura dei pazienti affetti da Covid-19.