UFFICIALE Emerson Royal torna al Barcellona: il comunicato

Il Barcellona ha ufficializzato il ritorno in blaugrana a partire dal 1° luglio di Emerson Royal, obiettivo di mercato dell’Inter. Il terzino era stato accostato all’Inter per via del possibile addio di Hakimi. Il comunicato.

«L’FC Barcelona ha informato il Real Betis Balompié che eserciterà il diritto di riprendere Emerson Royal dal 1° luglio dopo due stagioni in prestito al club andaluso».