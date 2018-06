Jack Wilshere e l’Arsenal si sono amati ad intermittenza ed ora potrebbero dirsi addio: la Juventus spera nel colpaccio

Il nome di Jack Wilshere non è la prima volta che viene accostato alla Juventus, ma il passaggio di consegne da Arsene Wenger ad Unai Emery sulla panchina dell’Arsenal avrebbe cambiato gli scenari. Il manager francese avrebbe voluto fare del centrocampista inglese il nuovo capitano dei Gunners mentre il nuovo allenatore avrebbe idee diametralmente opposte in merito. A rivelarlo è il tabloid Daily Mirror, il quale riferisce di un colloquio tra calciatore e tecnico nel quale quest’ultimo avrebbe detto chiaramente a Wilshere di non ritenerlo una pedina fondamentale nel suo nuovo Arsenal.

Ciò si ripercuoterà, inesorabilmente, sul mercato di molte squadre, inglesi ed estere. Perchè su Jack Wilshere ci sarebbero Everton e West Ham, ma anche le italiane Milan e Juventus. La stampa dà il club bianconero in vantaggio sulle contendenti al cartellino del centrocampista inglese. I motivi potrebbero essere due: il fatto di averlo già trattato in passato, e quindi i contatti vanno soltanto riallacciati, ed il blasone della Vecchia Signora, che lotta per il titolo e disputerà la prossima Champions League. Quello di Wilshere sarebbe un arrivo in stile Khedira e Matuidi: esperienza internazionale e curriculum di livello.