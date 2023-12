Empoli, Andreazzoli: «Non abbiamo permesso nulla al Cagliari. Pari giusto»

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato nel post partita del match contro il Cagliari. Ecco cosa ha dichiarato

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato nel post partita del match contro il Cagliari. Le sue parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport.

GIUSTO ATTEGGIAMENTO – «La squadra è venuta con il piglio giusto e non abbiamo permesso al Cagliari di fare quello che volevano. Ci abbiamo messo molto del nostro e dopo il secondo tempo è successo esattamente il contrario. Noi non siamo stati capaci di ripetere quello che è stato il primo tempo. Alla fine, dopo tutti i “casotti”, penso che il pareggio sia stato il risultato giusto».

MALEH – «Io faccio sempre fatica a togliere Maleh per tanti motivi. Purtroppo siamo stati costretti a toglierlo per l’ammonizione che ha preso. Approfittare della fine del primo tempo per non perdere uno slot. È un ragazzo che per aggressività e per capacità anche di interpretare le situazioni e uno che ci è molto utile e ci è venuto a mancare».

MERCATO – «Faccio l’allenatore e alleno. Cerco di far rendere al meglio i giocatori che ho a disposizione. È evidente che con la società dobbiamo ragionare e vedere. Penso che la nostra direttore e qualcosa s’inventerà, però a me resta il compito di allenare.».