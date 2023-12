Empoli, Andreazzoli: «Sappiamo il nostro valore»

Le parole di Aurelio Andreazzoli, tecnico dell’Empoli, in conferenza stampa in vista della sfida contro il Cagliari

Aurelio Andreazzoli ha parlato in conferenza stampa in vista della partita dell’Empoli contro il Cagliari. Di seguito le sue parole.

VALORE DELLA PARTITA – «Non abbiamo fatto un lavoro particolare, perché il lavoro mentale va fatto sempre. La squadra ha preso coscienza che può fare, che è nelle sue possibilità. Il fatto del risultato negativo quello riguarda la classifica ma non deve incidere più di tanto. Siamo soddisfatti in parte».

CAGLIARI – «La chiave di lettura la do alla fine della gara. L’ambiente è stimolante, mi piace andare lì dentro. Più confusione e calore ci sono, meglio è. Sarà una partita difficile perché la squadra ha caratteristiche importanti sia di gioco che di individualità. Ci siamo preparati per ammortizzarle».

LAVORO SUI CALCI PIAZZATI – «Come facciamo sempre tutte le settimane. Vero, il Cagliari ha costruito la sua classifica in gare negli ultimi minuti, grazie anche alle caratteristiche dei loro calciatori. Per noi dico che è stata la casualità a volte a venirci contro. Aspettiamo il nostro momento, certo è che l’analisi sul Cagliari l’abbiamo fatta come quella di tutte le squadre e quindi conosciamo bene i pericoli».

RUOLO MALDINI – «Questa è una domanda che mi faccio anche io, l’idea ce l’ho ma dobbiamo verificarla e non abbiamo molto tempo. Gli esperimenti rimangono problematici da fare, è sicuramente un calciatore offensivo che ha qualità fisiche oltre che tecniche. Non lo so, magari fra un po’ saprò rispondere».

CAPUTO E MODULO – «Caputo si è allenato bene ed è disponibile. Sul modulo dipenderà anche da cosa farà il Cagliari».