Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato al termine del match perso contro il Verona. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

SCONFITTA – «Avrei preferito vincerla, avevamo avuto le occasioni per andare in vantaggio ma chi fa il mio mestiere deve essere razionale. Ho fatto i complimenti alla squadra in una giornata particolare contro una squadra importante, questo è quello che dice il campo ed è chiaro che sotto l’aspetto fisico non eravamo nella condizione ideale per resistere fino al 95′. Non parlo di fortuna ma una deviazione favorevole ha deciso la partita. Ci sono mancate un po’ di forze e abbiamo fatto di necessità virtù».

CAMBIO MODULO – «L’idea era quella di mettere un po’ più a proprio agio in difficoltà sotto l’aspetto fisico. Loro avevano alzato il baricentro ma siamo qui a raccontare una deviazione a loro favorevole che a tolto la palla al nostro portiere pronto ad una parata facile».