Empoli, Bajrami pronto al salto: «Manca poco. Quella doppietta al Napoli...»

Nedim Bajrami, tuttofare offensivo dell’Empoli di Dionisi si prepara a varcare le porte della Serie A dopo una grande stagione

Nella cavalcata dell’Empoli verso la riconquista della Serie A uno dei giocatori più sorprendenti è stato l’albanese Nedim Bajrami, 22enne che in questa stagione ha Firmato una doppietta al San Paolo con il Napoli in Coppa Italia. Ecco le sue parole al Corriere dello Sport:

SOGNO SERIE A – «Ci siamo quasi. Siamo stati sempre una squadra unita e adesso che manca poco a maggior ragione dobbiamo rimanere concentrati su quello che dobbiamo fare in campo. Dobbiamo fare un passo alla volta».

EMPOLI DI DIONISI – «Il mister è stato importante perché ha creduto in me fin dall’inizio. Da esterno sono diventato trequartista, ci ho messo un po’ ad adattarmi ma ora sono migliorato e sento questa posizione mia. Mi piace giocare in una delle posizione offensive, non ho preferenze. Devo solo fare più gol e più assist per migliorarmi».

DOPPIETTA AL NAPOLI – «Ho vissuto una notte incredibile al San Paolo, non dimenticherò mai i due gol. Si tratta però del passato e ora sto pensando al futuro con la maglia dell’Empoli».