Empoli, Cacace: «Questa è una grande opportunità. Mi ispiro a Robinson»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Liberato Cacace, nuovo terzino dell’Empoli, è stato ufficialmente presentato oggi in conferenza stampa: le sue parole

Giorno di presentazione in casa Empoli per il terzino neozelandese Liberato Cacace.

EMPOLI – «Ho sempre desiderato di giocare in Serie A, guardo sempre un sacco di partite e sapevo che l’Empoli è una squadra giovane. Giocare nel campionato italiano è sempre stato il mio sogno, quindi è stato facile dire di sì».

ESORDIO – «Per me è una grande opportunità, è un grande orgoglio essere per me e per la mia famiglia. Non mi aspettavo di scendere in campo dopo appena tre allenamento».

IMPATTO – «Ho visto tante partite, il calcio italiano è molto più veloce. Sono convinto di ambientarmi il prima possibile».

CARATTERISTICHE – «Gli ultimi minuti a Bologna sono stati più difensivi, non ho avuto molto modo di fare vedere la mia caratteristica principale, cioè andare sul fondo per fare cross».

IDOLO – «Il mio calciatore preferito è Robinson del Liverpool, rispetto al passato il terzino ha caratteristiche più offensive e per questo mi piace attaccare e fare assist. Anche per questo il mio giocatore italiano preferito è Grosso, che ho avuto l’opportunità di vedere per i Mondiali del 2006».

CALCIO IN NUOVA ZELANDA – «Lo spot nazionale neozelandese è il rugby ma io ho sempre giocato a calcio. Il calcio è molto praticato dai giovani. Nel momento in cui l’Italia giocò con la Nuova Zelanda ai Mondiali ero molto combattuto».