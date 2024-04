Empoli Cambiaghi: «Tre punti che pesano tantissimo»

Le parole di Nicolò Cambiaghi, attaccante dell’Empoli, dopo la vittoria ottenuta dai toscani in casa contro il Napoli

Davide Nicola ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dell’Empoli contro il Napoli. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «Pesano tantissimo questi tre punti, una vittoria che ci godiamo. Io penso che grazie a questa squadra sono cresciuto tanto in questi due anni, sono andato vicino al gol ma l’importante erano i tre punti e adesso ce li godiamo. Sicuramente ci danno una mano importantissima, continuiamo a lavorare sodo per per prepararci al meglio per la prossima».

ORA CONTRO L’ATALANTA – «Il gioco dell’Atalanta lo conoscono tutti, lavoreremo sodo e arriveremo preparati».