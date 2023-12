Empoli, contro il Lecce Baldanzi rischia di non esserci

Empoli, problemi fisici per Tommaso Baldanzi: il giovane talento dei toscani rischia di saltare la sfida contro il Lecce

L’Empoli scenderà in campo lunedì contro il Lecce e la squadra di Andreazzoli è al lavoro per preparare la gara, ma rischia di non poter contare su Tommasi Baldanzi.

Il giovane fantasista dei toscani e delle nazionali Under Azzurre infatti è alle prese con dei fastidi fisici alla caviglia e non solo rischia di non scendere in campo, ma come riportato da TMW, potrebbe non venire nemmeno convocato.