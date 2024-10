Empoli, Corsi: «L’obiettivo resta la salvezza, dovremo essere bravi sotto questo aspetto»

Le parole di Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, sull’inizio di stagione del club toscano e sulla lotta salvezza. Tutti i dettagli

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato a Radio TV Serie A dell’inizio di stagione del club toscano e della lotta salvezza.

OBIETTIVO – «Il nostro scudetto è sempre stata la permanenza in Serie A o la promozione dalla Serie B quindi rimango fedele a questo desiderio di mantenere la categoria. So benissimo che anche quest’anno se arriverà, arriverà attraverso il superamento di momenti difficili. Serve che l’ambiente, e di conseguenza chi ne fa parte, si dia al meglio delle proprie possibilità».

LAVORO – «Il lavoro è importante non solo per quanto riguarda gli allenamenti in settimana in previsione della gara, ma anche sui giovani, che possono crescere tanto. Su alcuni ragazzi posso già vedere dei cambiamenti da luglio ad oggi. Questo aspetto del lavoro è quello che mi da più fiducia. Alla fine l’anno scorso è andata bene, ma è stata una delle annate più difficili».