Empoli, solo due reti segnate: record negativo in Europa

L’Empoli registra il record negativo di marcature tra i campionati europei, solo due reti segnate finora in campionato

Dopo la brutta sconfitta odierna subita contro la Juventus, l’ Empoli fa registrare il record negativo di reti segnate in campionato. Sono solo due, infatti, i gol messi a segno dalla squadra toscana dopo sette partite di campionato.

COME SCHALKE E AMBURGO – Male come i toscani, in Europa, solo due squadre di Bundesliga, seppur con una gara in meno Schalke 04 (in attesa della sfida di oggi contro il Borussia Monchengladbach) e l’Amburgo, squadre attulmente in crisi e in fondo alla classifica del campionato tedesco. Per l’Empoli, le uniche due reti all’attivo risalgono alla terza giornata di Serie A: 2-1 al Crotone a firma di Bellusci e Costa, nell’unica vittoria in campionato finora per i toscani. Dopo, quattro partite di fila senza segnare. L’attacco, sembra proprio il maggior problema per la squadra di Martusciello.