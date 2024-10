Empoli, il ds Gemmi: «Europa? Dobbiamo pensare a fare punti. Siamo mancati sotto questo aspetto»

Il direttore sportivo Roberto Gemmi ha voluto parlare del momento attuale dell’Empoli nonostante le due sconfitte consecutive

Roberto Gemmi, direttore sportivo dell’Empoli, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su DAZN facendo un primo bilancio sugli azzurri nonostante le due sconfitte con Lazio e Napoli.

LE PAROLE – «Quello che si evidenzia è questo, facciamo ottime prestazioni, però poi esistono le tre caselle dei punti che sono troppo importanti. Dobbiamo portare qualcosina a casa. Siamo andati un po’ scemando, ma sul rigore vorrei qualche spiegazione. Secondo me il rigore non c’è, non è nemmeno un rigorino. Il Napoli è nettamente più forte ma l’episodio ha inciso. Ci fa piacere questa crescita ma i complimenti mi infastidiscono quando perdiamo. L’Empoli deve pensare ai punti. Loro sono stati cinici, il rigore ha comunque inciso, poi il Napoli poteva trovare lo stesso un episodio. Ma crediamo di averla persa lì. Poi io non credo che stiamo sorprendendo, stiamo giocando come dobbiamo, valorizzando i giovani. Col lavoro riusciamo ad abbassare il gap».