Grassi AVVERTE l'Empoli: «Ecco dove ABBIAMO SBAGLIATO. Il nostro OBIETTIVO sarà...»

Le parole del giocatore dell’Empoli Alberto Grassi dopo il pareggio conquistato contro il Bologna. Esaltando le qualità della squadra

Alberto Grassi, centrocampista azzurro, ha voluto ritornare a parlare del pareggio conquistato dall’Empoli contro il Bologna.

«C’è da correre, ma come in tutte le squadre. Io arrivavo da un periodo dove ho saltato un po’ di preparazione. Era la mia prima partita ufficiale e ho fatto un po’ di fatica alle fine e ho avuto dei crampi. Niente di grave. Rammarico? Abbiamo fatto meglio nel primo, abbiamo sbagliato anche qualche gol, nel secondo tempo hanno fatto meglio loro. Noi ci siamo abbassati troppo e, ripeto, loro ci hanno messo in difficoltà con la loro qualità»