Empoli Milan, ripartenza Scudetto per i rossoneri: Pioli si affida a Tonali e De Ketelaere

Empoli Milan, i rossoneri vogliono ripartire per lo Scudetto: Pioli si affida a Tonali e De Ketelaere.

Al Castellani i rossoneri vogliono ripartire dopo la sconfitta contro il Napoli di San Siro. Una sfida non semplice, ma il tecnico ha le sue carte da giocarsi per provare ad assaltare il fortino azzurro. A guida la riscossa in mezzo al campo c’è Tonali, mentre è alla ricerca del primo gol il belga De Ketelaere che Pioli vuole con più personalità e determinato sotto porta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.